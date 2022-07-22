У США вперше не відкинули можливість постачання Україні винищувачів

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Пентагон почав попередню оцінку можливості передання Україні сучасних винищувачів, повідомляє Європейська правда.

Про це Кірбі повідомив у п’ятницю на закритому брифінгу для ЗМІ.

За його словами, міністерство оборони США здійснює "певну попередню оцінку щодо доцільності потенційного надання Україні винищувачів.

Водночас представник Білого дому застеріг, що це не станеться швидко з урахуванням того, наскільки складними ці літаки є в керуванні й утриманні.

"Інтегрування й керування будь-якого літака, особливо вдосконаленого винищувача, є складною річчю" , – додав Кірбі.

Коментуючи питання строків надання Україні сучасних винищувачів, він наголосив, що йдеться тільки про попередню оцінку і "це не те, що станеться найближчим часом".

Нагадаємо, до цього США категорично відкидали можливість надання Україні західних літаків, натомість зосереджуючись на пошуках радянської авіації.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати та союзники починають вивчати можливість навчання українських пілотів у рамках довгострокових зусиль, щоб потенційно допомогти Києву створити оновлені Військово-повітряні сили.

Про це стало відомо через кілька днів після того, як законодавці в Палаті представників підтримали рішення, яке, якщо воно подолає інші перешкоди, дозволить виділити 100 мільйонів доларів на навчання українських пілотів і техніків бойових літаків США.