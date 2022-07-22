Yle: Фінляндія разом із країнами ЄС почала приймати пацієнтів з України

Фінляндія спільно з іншими країнами ЄС розпочала медичну евакуацію та лікування пацієнтів з України, повідомило в п’ятницю міністерство соціального забезпечення та охорони здоров'я країни, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє видання Yle.

Перевезення пацієнтів здійснюється через механізм цивільного захисту ЄС. Досі допомогу було надано понад 700 українським пацієнтам. За даними міністерства, до Фінляндії евакуйовано лише кілька пацієнтів.

За словами фахівця міністерства соцзабезпечення та охорони здоров’я Фінляндії Крісти Лююра, можливості країни обмежені через складну ситуацію в системі охорони здоров'я, спричинену зокрема дефіцитом робочих рук.

Рішення про перевезення пацієнтів ухвалюється у співпраці між Україною та країнами ЄС. У Фінляндії міністерство та медичні округи спільно оцінюють можливість прийому пацієнтів.

Подробиці переведення пацієнтів не розголошуються, щоб забезпечити безпеку та конфіденційність операцій.

На початку червня повідомлялося, що 500 пацієнтів були переміщені з України, Молдови та країн-членів ЄС, що межують з Україною, до лікарень по всій Європі для продовження лікування або невідкладної медичної допомоги.