Зеленський перерахував "плюси" від підписаної угоди щодо зерна

Президент Володимир Зеленський заявляє, що підписана у п’ятницю угода про розблокування українських портів для експорту зерна цілком відповідає інтересам України, і наша країна має повний контроль над своїми портами, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє звернення президента.

"Текст підписаного сьогодні документа опублікований, і кожен може ознайомитися з його пунктами. Вони цілком відповідають інтересам України".

"Зараз не тільки можемо відновити роботу наших портів на Чорному морі, але й зберігаємо для них потрібний захист. Це відпрацьовано з нашими військовими і з нашою розвідкою. Військові запевнили мене у стовідсотковому контролі підходів до наших портів".

Зеленський підкреслив, що після підписання угоди близько 20 мільйонів тонн торішнього врожаю зернових підуть на експорт. Цьогорічний врожай, який уже збирається, також можна буде реалізувати.

"У нас зараз уже в наявності зерна приблизно на 10 мільярдів доларів", - повідомив він.

Також, за словами президента, нарешті є шанс не допустити глобальної катастрофи – "голоду, який міг призвести до політичного хаосу в багатьох країнах світу, зокрема в країнах, які нам допомагають".

Крім того, зазначив Зеленський, підписання угоди є черговою демонстрацією того, що Україна здатна вистояти у війні з Росією.

Він підкреслив, що в територіальних водах України все буде контролюватися саме нашою державою.

"І для всіх зрозуміло, що з боку Росії можуть бути якісь там провокації, якісь намагання дискредитувати українські та міжнародні зусилля. Але ми довіряємо ООН. Тепер це їхня відповідальність і наших міжнародних партнерів – гарантувати дотримання домовленостей".

У Стамбулі в п'ятницю відбулося підписання угоди про розблокування українських портів для вивезення зерна.

Ініціатива, підписана представниками Туреччини, ООН та України, має бути затверджена Кабміном та оприлюднена у повному обсязі. Такий самий документ окремо підписали представники Туреччини, ООН та Росії. З українського боку документ підписав міністр інфраструктури Олександр Кубраков. З російської сторони ініціативу підписав міністр оборони Сергій Шойгу.