Агентство Fitch погіршило рейтинг України до переддефолтного

Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України з CCC до C (переддефолтний), пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Рішення пов'язане з планами Києва домовитися з кредиторами про відстрочення виплат за держборгом на два роки. Агентство не виключає зниження рейтингу до RD (обмежений дефолт).

Fitch після початку повномасштабного вторгнення Росії в кінці лютого знизило рейтинг України з B до CCC.

Нагадаємо, радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що Україна має поставити на паузу всі виплати за зовнішніми боргами. Відстрочка має скласти два роки.

Раніше "Нафтогаз" звернувся до кредиторів з проханням відстрочити виплату боргів на 2 роки.

У листопаді 2021 року міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings заявило, що військова загроза з боку Росії негативно впливає на рейтинги України. Однак агентство не очікувало значного погіршення ситуації.