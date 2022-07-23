Салліван: США не готові постачати Україні далекобійні ракети для HIMARS

США не готові надати Україні ракети ATACMS із дальністю 300 км для ракетних систем HIMARS попри запити Києва, повідомляє Українська правда.

Про це заявив радник президента США Джо Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван.

Салліван сказав, що одна ключова мета Штатів полягає в тому, щоб зробити все необхідне для підтримки та захисту України, а інша ключова мета - у тому, щоб не опинитися на дорозі до третьої світової війни.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков упевнений, що західні партнери нададуть Україні снаряди, які здатні вражати цілі на відстані 300 кілометрів, для HIMARS.