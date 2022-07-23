ОВА: росіяни гатили по Дніпропетровщині з "Градів"

ОВА: росіяни гатили по Дніпропетровщині з "Градів"
Фото: Vitaly V. Kuzmin

Уночі російські війська ударили по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини, минулося без постраждалих, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Зокрема, Червоногригорівську громаду росіяни накрили з "Градів", випустивши до 20 снарядів. Без руйнувань.

У селі Ганнівка Широківської громади ворожим обстрілом пошкодило електромережі та газовід.

У Зеленодольській громаді ворог знов поцілив по Великій Костромці. Кілька вулиць без світла.

В інших районах спокійно.

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