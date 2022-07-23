ОВА: росіяни гатили по Дніпропетровщині з "Градів"
Уночі російські війська ударили по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини, минулося без постраждалих, повідомляє Українська правда.
Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Зокрема, Червоногригорівську громаду росіяни накрили з "Градів", випустивши до 20 снарядів. Без руйнувань.
У селі Ганнівка Широківської громади ворожим обстрілом пошкодило електромережі та газовід.
У Зеленодольській громаді ворог знов поцілив по Великій Костромці. Кілька вулиць без світла.
В інших районах спокійно.