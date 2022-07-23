На вокзалах України з'явилися дефібрилятори
В Україні на залізничних вокзалах для спрощення надання першої медичної допомоги людям, яким стане зле, трапиться удар і зупиниться серце, встановлюють напівавтоматичні дефібрилятори. Понад 50 таких апаратів передав Червоний Хрест за домовленістю з "Укрзалізницею", пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
Про це йдеться в сюжеті "5 каналу".
Зараз нові апарати вже поставили на шести вокзалах, в тому числі і на Центральному Київському, де встановлено два дефібрилятори. Пізніше важливі прилади, що можуть врятувати людині життя, поки "швидка" в дорозі, з'являться і в інших містах.
Особливість даних апаратів в тому, що нашкодити ними майже неможливо. До того ж напівавтоматичні дефібрилятори самі підказують, як правильно ними користуватися.
Зазначається, що на вокзалах щодня знаходяться тисячі людей, і бувають випадки, коли в їх стінах комусь стає зле, потрібна невідкладна домедична допомога, і баритися - вкрай небезпечно.
"Ми хочемо, щоб вокзали були безпечним середовищем, в тому числі - де нададуть кваліфіковану медичну допомогу", - каже член правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.
Поводитися з напівавтоматичними дефібриляторами навчають співробітників УЗ, але це зможуть зробити і самі пасажири. Складного в експлуатації приладу, який також сам робить діагностику, нічого немає.
Як користуватися новими дефібриляторами
Апарат просто не спрацює і не дасть розряд, якщо у людини не зупинилося серце. Дефібрилятор також дає звукові сигнали, що робити та коли.
Керівник департаменту першої допомоги товариства Червоного Хреста Надія пояснює, що для надання допомоги людині, якій стало зле, потрібно:
- в першу чергу запитати, чи потрібна допомога,
- при відсутності відповіді слід обережно наблизитися, перевірити дихання,
- викликати "швидку" і почати робити масаж серця, поки інша людина розпаковує дефібрилятор,
- для підключення приладу слід уважно слухати аудіопідказки,
- як правильно підключати електроди - вказується на самому пристрої,
- дефібрилятор просканує пацієнта і дасть подальші інструкції,
- при розряді важливо в цей момент відійти на 1 метр від пацієнта, щоб вас самих не зачепило електрохвилею,
- дії (масаж і розряди) потрібно повторювати, поки не приїде бригада медиків.
Нагадаємо, що минулої осені в метро Києва поліцейська за допомогою дефібрилятора витягла з того світу пасажира, у якого зупинилося серце.
А також писали, що на столичному вокзалі з'явилися нові камери зберігання.