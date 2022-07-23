НБУ скоротив продаж валюти з резервів після підвищення курсу долара

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 18 по 22 липня 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку 309,20 млн доларів і купив 223,22 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 85,98 млн доларів, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це свідчать дані НБУ.

Таким чином, НБУ скоротив продаж валюти з резервів у порівнянні з минулим тижнем, коли центробанк продав 580,69 млн доларів.

Крім того, обсяг купівлі валюти (223,22 млн доларів) був максимальним з лютого, оскільки за ці місяці НБУ практично не купував долари.

З початку року НБУ купив на міжбанку 2092,82 млн доларів і 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 15008,76 млн доларів і 1 789,11 млн євро.

Негативне сальдо інтервенцій склало -12915,94 млн доларів і 1 678,14 млн євро.

Нагадаємо, розмір міжнародних резервів України протягом червня 2022 року скоротився на 2 345,37 млн доларів (на 9,3%). Резерви впали через продаж НБУ валюти на міжбанківському валютному ринку (3 956,3 млн доларів за місяць).

Зазначимо, 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні на 25% з 29,25 до 36,57 грн / Долар. За цим курсом НБУ купує і продає валюту на міжбанку.