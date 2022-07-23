Кім: окупанти вдарили по Миколаєву 6 ракетами С-300

Вранці 23 липня по Миколаєву російські загарбники завдали 6 ракетних ударів з зенітно-ракетних систем С-300, у результаті чого виникла пожежа на території складського приміщення, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"23 липня близько 04:20 ворог завдав удару по місту шістьма ракетами С-300. Внаслідок обстрілів відбулося займання на території складського приміщення та сухої трави на відкритій території" , – повідомив він.

За словами голови ОВА, інші ракети влучили по околицях міста.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Детальна інформація уточнюється.