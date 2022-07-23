Генштаб ЗСУ оновив втрати російських військ з початку вторгнення

У Генеральному штабі﻿ Збройних сил України повідомили про втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 23.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 39240 (+240) осіб ліквідовано,

танків – 1708 (+4),

бойових броньованих машин – 3929 (+9),

артилерійських систем – 864 (+1),

РСЗВ – 253 (+2),

кошти ППО – 113,

літаків – 221,

вертольотів – 188,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 714 (+1),

крилаті ракети – 167,

кораблі / катери – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2820 (+17),

спеціальна техніка – 72.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Криворізькому та Бахмутському напрямках, зазначили у Генштабі.