Генштаб ЗСУ оновив втрати російських військ з початку вторгнення
У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 23.07 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 39240 (+240) осіб ліквідовано,
- танків – 1708 (+4),
- бойових броньованих машин – 3929 (+9),
- артилерійських систем – 864 (+1),
- РСЗВ – 253 (+2),
- кошти ППО – 113,
- літаків – 221,
- вертольотів – 188,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 714 (+1),
- крилаті ракети – 167,
- кораблі / катери – 15,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2820 (+17),
- спеціальна техніка – 72.
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Криворізькому та Бахмутському напрямках, зазначили у Генштабі.