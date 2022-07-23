Генштаб ЗСУ оновив втрати російських військ з початку вторгнення

Генштаб ЗСУ оновив втрати російських військ з початку вторгнення
Фото: Facebook

У Генеральному штабі﻿ Збройних сил України повідомили про втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 23.07 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 39240 (+240) осіб ліквідовано,
  • танків – 1708 (+4),
  • бойових броньованих машин – 3929 (+9),
  • артилерійських систем – 864 (+1),
  • РСЗВ – 253 (+2),
  • кошти ППО – 113,
  • літаків – 221,
  • вертольотів – 188,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 714 (+1),
  • крилаті ракети – 167,
  • кораблі / катери – 15,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2820 (+17),
  • спеціальна техніка – 72.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Криворізькому та Бахмутському напрямках, зазначили у Генштабі.

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