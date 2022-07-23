В окупованій Кирилівці пролунали вибухи, росіяни вдарили поблизу Запоріжжя

Вночі 23 липня в окупованій Кирилівці Запорізької області пролунали вибухи, водночас окупанти завдали ракетного удару поблизу Запоріжжя, повідомляє Українська правда.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Сьогодні вночі неспокійно в Кирилівці: о 3:00 і о 5:00 чутно вибухи. Після вдалих атак ЗСУ на військові бази в Мелітополі і Мирному Мелітопольського району, окупанти почали звозити свою військову техніку в тому числі до Кирилівки.

Вони сподівались, що там їх не дістануть ні наші HIMARS, ні бійці ЗСУ та руху спротиву. Але хтось точно дістав" , – повідомив він.

Водночас голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що о 6:30 ранку росіяни завдали ракетного удару по території на лінії розмежування та поблизу обласного центру Запорізької області.

За словами, голови ОВА, окупанти продовжують гатити по об’єктах цивільної інфраструктури. За попередніми даними, постраждалих немає.