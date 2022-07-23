Сумська ОВА: у Шостці вранці пролунав вибух

У Шостці Сумської області вранці пролунав вибух. Відомо про поранених, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це заявив голову Сумської ОВА Дмитро Живицький.

При цьому інших подробиць стосовно вибуху очільник області поки не надав.

Крім того, за його словами, окупанти обстріляли Юнаківську громаду: близько 20 приходів з артилерії після 6 ранку.

Також Миропільська громада потрапила під ворожий обстріл, о 6:30 почався мінометний обстріл громади, 10 приходів.

Разом з тим в Білопільській громаді після 7 ранку було два "приходи" з гранатомета, в цей час був мінометний обстріл (4 приходи) по околицях одного із населених пунктів Хотінської громади.