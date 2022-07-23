До Києва приїхала дружина президента Литви
До Києва з візитом прибула дружина президента Литви Гітанаса Науседи Діана, повідомляє Європейська правда.
Про це литовський лідер написав у Twitter.
"Перша леді Литви, моя дружина Діана, прибула до Києва. Серце світу сьогодні б’ється в Україні. Українські герої зробили всіх нас трішки українцями. Ми маємо стояти з Україною, оскільки тут триває вирішальна боротьба за свободу та незалежність усіх нас", - йдеться у повідомленні.
23 липня відбудеться другий саміт перших леді та джентльменів, присвячений питанню повоєнного відновлення країни.
Захід запланований у форматі телемосту між різними країнами світу: Україною, Польщею, Бельгією, Великою Британією та США.