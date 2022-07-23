Зеленський подякував Токаєву за підтримку територіальної цілісності України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим, повідомляє Новое время.

Про це написав президент України у Twitter.

"Подякував за принципову підтримку територіальної цілісності, невизнання т. зв. „ЛНР“, „ДНР“. Обговорили конкретні проекти взаємодії в економіці, енергетиці, цифровізації. Обмінялися вітаннями з 30-річчям дипвідносин України та Казахстану" , — написав він.

Нагадаємо, 17 червня Касим-Жомарт Токаєв у присутності Володимира Путіна сказав, що Казахстан не визнаватиме псевдореспубліки "Л/ДНР", як це зробила Росія.