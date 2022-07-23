ОК "Південь": РФ вдарила крилатими ракетами по Одеському порту

Росія у суботу, 23 липня, атакувала Одеський морський порт ракетами Калібр. Дві з них влучили в об'єкти інфраструктури, повідомляє Новое время.

Про це заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, посилаючись на дані ОК "Південь".

Ще дві ракети збили сили ППО.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Одесі пролунали шість вибухів, а в порту розпочалася пожежа. Також він заявив, що внаслідок атаки окупантів є постраждалі.

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