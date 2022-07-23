Орбан: ЄС має змінити стратегію та стати між РФ та Україною

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Євросоюз зайняв неправильну позицію у війні Росії проти України. Він закликав змінити стратегію, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Орбан заявив, що ЄС спочатку зайняв неправильну позицію, підтримавши Україну. Він вважає, що Європа "повинна встати між" Росією і Україною, а також розробити новий план, щоб сторони повернулися до мирних переговорів.

"Не варто плекати ілюзій, що ми впливаємо своїми порадами, але в кожній суперечці це моральне питання: потрібно спробувати розповісти і спробувати переконати західників розробити нову стратегію" , - заявив Орбан.

При цьому він додав, що Європа упустила шанс мирно врегулювати конфлікт ще у 2014 році. За його словами, Росія тепер не хоче сідати за стіл переговорів з ЄС, а чекає цього від США.

"Росія хоче гарантій безпеки, тому мир буде тільки в тому випадку, якщо будуть російсько-американські переговори" , - підкреслив угорський прем'єр.

Нагадаємо, що Угорщина з початку повномасштабного вторгнення відмовилася постачати зброю Україні, щоб не наражати на небезпеку угорців, які проживають на Закарпатті.