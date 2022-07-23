МЗС Німеччини не виключає провалу кругових постачань танків Україні

Німеччина не відкидає провалу так званих кругових постачань танків Україні, про які домовилися з Польщею, та хоче зайнятися пошуками альтернатив, повідомляє Deutsche Welle.

Про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок в інтерв'ю газеті Bild.

"Якщо цей шлях був неправильним, то ми повинні обміркувати ситуацію і подивитися, як ми можемо активно сприяти іншим чином", - сказала міністерка і додала, що в ситуації війни не відразу зрозуміло, який шлях є ідеальним.

Бербок зазначила, що обмін технікою ініціювали, "оскільки на той час він здавався найкращим і найоперативнішим засобом", але тепер німецькому уряду доводиться розбиратися, чому такий обмін "очевидно, не відбувається", і чи має Німеччина надати іншу підтримку в таких умовах.

При цьому звинувачення у порушенні обіцянок, висунуті польським урядом, вона відкинула.

"У подібній ситуації ніхто не обманюватиме своїх європейських сусідів. Із самого початку було ясно, що ми не зможемо замінити всі танки за одну ніч", - наголосила вона.

За її словами, Німеччина не може поставити нові бронетранспортери, яких Бундесвер не має, але може доставити негайно інші види техніки.

Наприкінці квітня німецький Бундестаг підтримав постачання важких озброєнь Україні переважною більшістю голосів, при чому як з партій коаліції, так і опозиції. Депутати закликали уряд продовжити та прискорити надання техніки Україні, розширивши передачу важких і складних систем озброєнь, наприклад, у рамках кругових постачань.