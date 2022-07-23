Посол США про обстріл Одеси: Кремль продовжує використовувати їжу як зброю
Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала неприпустимим ракетний удар по порту Одеси, заявивши, що Кремль продовжує використовувати їжу як зброю, повідомляє Європейська правда.
Про це вона написала у Twitter.
"Неприпустимо. Росія завдала удару по порту міста Одеси менш ніж через 24 години після підписання угоди про дозвіл експортних поставок сільськогосподарської продукції. Кремль продовжує використовувати їжу як зброю. Росія має бути притягнута до відповідальності", - йдеться у повідомленні.
Раніше в МЗС України заявили, що обстріл Одеси - це плювок президента РФ Владіміра Путіна в обличчя генсеку ООН та турецькому лідеру Реджепу Таїпу Ердогану.