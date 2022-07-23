​​СБУ затримала хакера, який продавав бази даних банків спецслужбам РФ

Служба безпеки України затримала хакера, який спеціалізувався на викраденні інформації з обмеженим доступом, що циркулює в електронних системах вітчизняних та іноземних компаній і банків, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в повідомленні СБУ.

"Для одержання несанкціонованого доступу до комп’ютерних мереж він створював спеціалізоване шкідливе програмне забезпечення. Потім цілеспрямовано розповсюджував його через електронні пошти банків і підприємств, і таким чином отримував віддалений доступ до їх цифрових систем" , — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці відомості хакер «зливав» в анонімні інтернет-платформи, які адміністрували з території РФ представники російських спецслужб.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, банківські картки та мобільні телефони з доказами злочинної діяльності.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 361−1 Кримінального кодексу України. Санкції статті – штраф від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.