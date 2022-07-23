Резніков: трибунал над російськими злочинцями варто провести у Харкові

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що правильним рішенням було б провести трибунал над російськими воєнними злочинцями у Харкові, повідомляє Українська правда.

"Харків є першим форпостом цивілізації на кордоні з мордором. Після перемоги це було б правильним місцем для трибуналу над російськими воєнними злочинцями" , – заявив він.

За словами Резнікова, Салтівка у Харкові – найбільший житловий масив України, за кількістю населення дорівнює Маріуполю і наразі – це одне з наймасштабніших місць злочинів російських окупантів.