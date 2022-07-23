WSJ: США відкладають передачу Україні бойових БПЛА дальньої дії

Адміністрація президента США Джо Байдена могла відкласти передачу Україні бойових дронів далекого радіусу дії через необхідність навчання, а також через побоювання, що передові технології можуть потрапити до рук Росії, повідомляє Новое время.

Про це пише The Wall Street Journal

Як пише видання з посиланням на офіційних осіб США, понад два місяці тому Київ запросив у Сполучених Штатів чотири безпілотники MQ-1C Grey Eagle. Проте повідомляється, що адміністрація Байдена не хотіла схвалювати запит, посилаючись на низку побоювань, починаючи від потенційної втрати передових технологій на полі бою та закінчуючи необхідністю навчати українських військових роботі з безпілотниками.

Представник Пентагону капітан ВМС Майк Кафка відмовився коментувати передачу безпілотників Grey Eagle, але заявив, що міністерство оборони тісно співпрацює з Києвом, щоб заповнити критичні можливості, необхідні Україні на полі бою. Він додав, що Пентагон "не коментує внутрішні обговорення".

"Отримання цих безпілотників значно розширило б розвідувальні можливості України, а також можливості завдання високоточних ударів, що дозволило б Україні вести спостереження та завдавати ударів по російським цілям на набагато більшій дальності" , — заявила Дженніфер Кафарелла, наукова співробітниця вашингтонського Інституту вивчення війни.

Марк Брінклі, представник General Atomics, заявив, що компанія запропонувала взяти на себе всі витрати, пов’язані з навчанням початкових кадрів українських операторів. General Atomics запропонувала п’ятитижневу програму навчання, яка буде проходити по 12 годин на день, сім днів на тиждень і включати тренажер і навчання польотам в реальному часі. За словами Брінклі, згідно з програмою, українські оператори будуть навчені роботі з датчиками, авіонікою та технічним обслуговуванням Grey Eagle.