Генсек ООН засудив ракетний удар по порту Одеси
Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш засудив ракетний удар по порту Одеси, який Росія завдала зранку 23 липня, повідомляє РБК-Україна.
Про це йдеться у заяві заступника прессекретаря ООН Фархана Хака.
Він заявив, що вчора у Стамбулі всі сторони взяли на себе зобов’язання на світовій арені щодо забезпечення безпечного руху українського зерна.
"Ці продукти вкрай необхідні для вирішення глобальної продовольчої кризи та полегшення страждань мільйонів людей, які потребують допомоги, по всьому світу. Повне їх виконання Російською Федерацією, Україною та Туреччиною є обов’язковим", - йдеться у заяві.