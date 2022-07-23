Генсек ООН засудив ракетний удар по порту Одеси

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш засудив ракетний удар по порту Одеси, який Росія завдала зранку 23 липня, повідомляє РБК-Україна.

Про це йдеться у заяві заступника прессекретаря ООН Фархана Хака.

Він заявив, що вчора у Стамбулі всі сторони взяли на себе зобов’язання на світовій арені щодо забезпечення безпечного руху українського зерна.