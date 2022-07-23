Генсек ООН засудив ракетний удар по порту Одеси

Генсек ООН засудив ракетний удар по порту Одеси
Фото: U.S. Mission Photo / Eric Bridiers

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш засудив ракетний удар по порту Одеси, який Росія завдала зранку 23 липня, повідомляє РБК-Україна.

Про це йдеться у заяві заступника прессекретаря ООН Фархана Хака.

Він заявив, що вчора у Стамбулі всі сторони взяли на себе зобов’язання на світовій арені щодо забезпечення безпечного руху українського зерна.

"Ці продукти вкрай необхідні для вирішення глобальної продовольчої кризи та полегшення страждань мільйонів людей, які потребують допомоги, по всьому світу. Повне їх виконання Російською Федерацією, Україною та Туреччиною є обов’язковим", - йдеться у заяві.

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