Зеленський провів зустріч із делегацією Конгресу США

Делегація Палати представників Конгресу США прибула до Києва з візитом та зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

На зустрічі також були присутні глава Міноборони Олексій Резніков, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та посол США Бріджит Брінк.

Зеленський подякував делегації за теплу зустріч першої леді України Олени Зеленської та можливість виступити перед Конгресом, а також за військову допомогу.