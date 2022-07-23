Ердоган розповів, коли розпочнеться експорт зерна з України

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що "зерновий коридор" у Чорному морі запрацює уже найближчими днями, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Ми зробимо суттєвий внесок у подолання глобальної продовольчої кризи за допомогою руху суден, який розпочнеться найближчими днями" , - заявив він.

У Стамбулі вчора була підписана угода між Україною, Росією, Туреччиною та ООН про вивіз українського зерна.

Згідно з договором, зерно та інше продовольство будуть вивозитися кораблями з трьох українських портів. Росія своєю чергою повинна забезпечити "режим тиші".

Проте сьогодні порт Одеси зазнав ракетного удару. Там знаходилося зерно, яке готувалося на експорт.