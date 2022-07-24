Електронний підпис "Дії" підтвердив відповідність європейським стандартам

За результатами тестування підтверджено повну відповідність українського електронного підпису європейським стандартам, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в повідомленні сервісу "Дія".

У "Дії" розповіли, що з травня до липня відбувалося тестування на міжнародному eSignature Validation Plugtests 2022, у якому брали участь 108 країн.

"За його результатами підтверджено повну відповідність українського електронного підпису європейським стандартам: технічно ми готові до взаємного визнання електронних довірчих послуг з ЄС" , - йдеться у повідомленні.

У "Дії" зазначають, що це створить можливості українцям отримувати онлайн-послуги за кордоном, підписувати контракти в електронній формі з іноземними компаніями тощо.

Міністр цифрової трансфомації Михайло Федоров додав, що тестування проводив технічний комітет Європейського інституту телекомунікаційних стандартів ETSI.

Саме стандарти ETSI застосовуються в країнах Європейського Союзу в сфері електронних довірчих послуг.