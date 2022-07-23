Голова облради: росіяни обстріляли Миколаїв, під завалами є люди

Російські окупанти ввечері суботи, 23 липня, ударили ракетами по Миколаєву. Під вогнем, попередньо, опинився житловий будинок в одному із спальних районів міста, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

Про це заявила голова Миколаївської облради Анна Замазєєва.

В результаті обстрілу постраждала 16-річна дитина. Вона отримала осколкове поранення. Також, за словами Замазєєвої, під завалами будинку перебувають люди.

"Поцілили по району, де завжди людно. На місце виїхали медики та рятувальники. Молимо Бога, щоб не було загиблих і було якомога менше поранених" , - додала голова облради.

Нагадаємо, близько 18:30 у Миколаєві пролунали вибухи. В той час у місті було оголошено повітряну тривогу.