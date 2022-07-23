NYT: в ООН припускають, що РФ не порушила угоду, завдавши удару по Одесі

В Організації Об'єднаних Націй (ООН) допускають, що Росія могла не порушити угоду про "зерновий коридор" сьогоднішнім ракетним ударом по Одеському порту, пише Ілона Свиридова, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні The New York Times.

Видання з посиланням на високопоставленого представника ООН пише, що Росія, можливо, "технічно не порушила угоду". За його словами, російська сторона не зобов'язалася уникати атак на ті частини українських портів, які безпосередньо не використовуються для експорту зерна. Можливо, Москва спробувала використати лазівку, якщо поруч знаходилися військові об'єкти.

Проте за словами міністра сільського господарства України Миколи Сольського, збиток виявився значним і такі удари можуть вплинути на експорт зерна.

"Якщо ви атакуєте порт, ви атакуєте все. Ви використовуєте одну і ту ж інфраструктуру для нафти, для зерна. Це впливає на все - неважливо, куди ви влучили" , - додав він.

Нагадаємо, сьогодні Росія запустила чотири крилаті ракети з акваторії Чорного моря по Одеському порту, але дві вдалося збити. Також відомо, що в результаті удару є поранені.

Туреччина заявила, що удар на наступний день після підписання угоди про "зерновий коридор" викликає стурбованість, але Росія заперечує свою причетність до ракетної атаки.