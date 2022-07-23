CNN: на сході України нещодавно загинули два американці
На сході України нещодавно загинули два американці. Інформацію про їхню смерть підтвердили в Держдепартаменті США, пише Константин Широкун, РБК-Україна.
Про це йдеться в повідомленні CNN.
Представник Держдепартаменту не повідомив ніяких подробиць про осіб або обставин їх смерті, але сказав, що їх представники підтримують зв'язок з сім'ями і надають всю можливу консульську допомогу.
Американський дипломат також зазначив, що, як правило, уряд США зв'язується з Центральним агентством з розшуку Міжнародного Комітету Червоного Хреста з приводу пошуку зниклих безвісти й загиблих.