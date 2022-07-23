МЗС Франції про удар по Одесі: закликаємо РФ поважати підписаний договір

Міністерство закордонних справ Франції закликає Росію поважати букву І дух підписаної угоди з експорту зерна з України, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна.

"Російські ракетні обстріли морського порту Одеси, які відбулися на наступний день після підписання угоди під егідою ООН, викликають серйозну стурбованість. Я закликаю Росію поважати букву І дух цієї угоди" , – зазначила голова МЗС Франції.

Нагадаємо, сьогодні Росія запустила чотири крилаті ракети з акваторії Чорного моря по Одеському порту, але дві вдалося збити. Також відомо, що в результаті удару є поранені.

Туреччина заявила, що удар на наступний день після підписання Угоди про "зерновий Коридор" викликає стурбованість, але Росія заперечує свою причетність до ракетної атаки.