Мер: у Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги

У Миколаєві пролунала серія вибухів, в місті оголошена повітряна тривога, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

Відзначається, що повітряна тривога в Миколаївській області була оголошена о 3:43. Поки місцева влада і військові не коментували інформацію про вибухи.

Мер повідомив, що в місті вночі пролунало п'ять потужних вибухів. Інформація про постраждалих і пошкодження уточнюється.

Нагадаємо, Миколаїв і область часто страждають від обстрілів російських окупантів. Зокрема, для атак ворог застосовує зенітно-ракетні системи С-300.