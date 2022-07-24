Частину України накриють грози та град: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні у неділю в частині областей буде спекотною. На іншій частині буде йти дощ з грозою, пише Тетяна Самарук, РБК-Україна.

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На Заході буде дощова погода. В окремих районах очікується град та шквали 15-20 м/с. Температура повітря вдень становитиме +24...+28.

У північних областях температура становитиме від +28 до +31 градусів. Увесь день стоятиме мінлива погода, можливі короткочасні дощі.

На Сході країні вдень буде до +25...+29 градусів. Опадів синоптики не прогнозують.

На Півдні середня температура повітря становитиме +30...+33 градусів. Сонце весь день грітиме мешканців.

У Києві 24 липня неділя буде спекотною. Очікуються температури до +29...+31 градусів.

Дощ з грозою може бути в другій половині дня або надвечір.

Прогноз погоди в Україні на 24 липня

Пресслужба ДСНС України повідомила, що 24 липня у більшості західних областей, вдень на Правобережжі грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Як поводитися під час грози: