Частину України накриють грози та град: прогноз погоди на сьогодні
Погода в Україні у неділю в частині областей буде спекотною. На іншій частині буде йти дощ з грозою, пише Тетяна Самарук, РБК-Україна.
На Заході буде дощова погода. В окремих районах очікується град та шквали 15-20 м/с. Температура повітря вдень становитиме +24...+28.
У північних областях температура становитиме від +28 до +31 градусів. Увесь день стоятиме мінлива погода, можливі короткочасні дощі.
На Сході країні вдень буде до +25...+29 градусів. Опадів синоптики не прогнозують.
На Півдні середня температура повітря становитиме +30...+33 градусів. Сонце весь день грітиме мешканців.
У Києві 24 липня неділя буде спекотною. Очікуються температури до +29...+31 градусів.
Дощ з грозою може бути в другій половині дня або надвечір.
Пресслужба ДСНС України повідомила, що 24 липня у більшості західних областей, вдень на Правобережжі грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
Як поводитися під час грози:
- якщо ви перебуваєте вдома - зачиніть всі вікна та двері;
- у разі штормового попередження не паркуйте авто під деревами або високими конструкціями;
- не ховайтесь під високі дерева, особливо поодинокі;
- уникайте металевих конструкцій, вуличних ліхтарів, опор електропередач;
- якщо ви в полі - краще присісти у яму, тіло повинно мати якнайменше точок дотику із землею;
- перебуваючи в горах, уникайте різних виступів і підвищень;
- не користуйтеся електроприладами під час грози, у т.ч. мобільним телефоном;
- не можна купатися у водоймах. Якщо ви у човні і бачите, що наближається негода - прямуйте до берега.