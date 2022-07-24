Частину України накриють грози та град: прогноз погоди на сьогодні

Частину України накриють грози та град: прогноз погоди на сьогодні
Фото: Курс України

Погода в Україні у неділю в частині областей буде спекотною. На іншій частині буде йти дощ з грозою, пише Тетяна Самарук, РБК-Україна.

Дізнайтеся погоду в вашому місті:

    На Заході буде дощова погода. В окремих районах очікується град та шквали 15-20 м/с. Температура повітря вдень становитиме +24...+28.

    У північних областях температура становитиме від +28 до +31 градусів. Увесь день стоятиме мінлива погода, можливі короткочасні дощі.

    На Сході країні вдень буде до +25...+29 градусів. Опадів синоптики не прогнозують.

    На Півдні середня температура повітря становитиме +30...+33 градусів. Сонце весь день грітиме мешканців.

    У Києві 24 липня неділя буде спекотною. Очікуються температури до +29...+31 градусів.

    Дощ з грозою може бути в другій половині дня або надвечір.

    Частину України накриють грози та град: прогноз погоди на сьогодні
    Прогноз погоди в Україні на 24 липня

    Пресслужба ДСНС України повідомила, що 24 липня у більшості західних областей, вдень на Правобережжі грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

    Як поводитися під час грози:

    • якщо ви перебуваєте вдома - зачиніть всі вікна та двері;
    • у разі штормового попередження не паркуйте авто під деревами або високими конструкціями;
    • не ховайтесь під високі дерева, особливо поодинокі;
    • уникайте металевих конструкцій, вуличних ліхтарів, опор електропередач;
    • якщо ви в полі - краще присісти у яму, тіло повинно мати якнайменше точок дотику із землею;
    • перебуваючи в горах, уникайте різних виступів і підвищень;
    • не користуйтеся електроприладами під час грози, у т.ч. мобільним телефоном;
    • не можна купатися у водоймах. Якщо ви у човні і бачите, що наближається негода - прямуйте до берега.

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