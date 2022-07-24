У Генштабі повідомили оновлені дані про втрати військ РФ

У Генштабі повідомили оновлені дані про втрати військ РФ
Фото: Facebook

Генеральний штаб повідомив оновлені дані про втрати російських військ в Україні з 24 лютого.

Втрати противника орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 39520 (+280) осіб ліквідовано,
  • танків - 1722 (+14),
  • бойових броньованих машин - 3942 (+13)
  • артилерійських систем - 869 (+5),
  • РСЗВ - 255 (+2),
  • засобів ППО - 113,
  • літаків - 221,
  • вертольотів - 188,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 714,
  • крилаті ракети - 170 (+3),
  • кораблів / катерів - 15,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2823 (+3),
  • спеціальної техніки - 73 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку, зазначили в Генштабі.

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