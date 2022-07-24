У Генштабі повідомили оновлені дані про втрати військ РФ
Генеральний штаб повідомив оновлені дані про втрати російських військ в Україні з 24 лютого.
Втрати противника орієнтовно склали:
- особового складу – близько 39520 (+280) осіб ліквідовано,
- танків - 1722 (+14),
- бойових броньованих машин - 3942 (+13)
- артилерійських систем - 869 (+5),
- РСЗВ - 255 (+2),
- засобів ППО - 113,
- літаків - 221,
- вертольотів - 188,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 714,
- крилаті ракети - 170 (+3),
- кораблів / катерів - 15,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2823 (+3),
- спеціальної техніки - 73 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку, зазначили в Генштабі.