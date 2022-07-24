У Генштабі повідомили оновлені дані про втрати військ РФ

Генеральний штаб повідомив оновлені дані про втрати російських військ в Україні з 24 лютого.

Втрати противника орієнтовно склали:

особового складу – близько 39520 (+280) осіб ліквідовано,

танків - 1722 (+14),

бойових броньованих машин - 3942 (+13)

артилерійських систем - 869 (+5),

РСЗВ - 255 (+2),

засобів ППО - 113,

літаків - 221,

вертольотів - 188,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 714,

крилаті ракети - 170 (+3),

кораблів / катерів - 15,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2823 (+3),

спеціальної техніки - 73 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку, зазначили в Генштабі.