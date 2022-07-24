Повітряне командування "Захід" повідомило про збиття трьох ракет РФ

ЗСУ збили три російські крилаті ракети "Калібр" над Хмельницькою областю, які ворог випустив з Чорного моря, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Повітряного командування "Захід".

"Близько 9:00, 24 липня, російських окупаційних військ завдали ракетного удару по Хмельницькій області з акваторії Чорного моря. Три крилаті ракети морського базування типу "Калібр" були збиті силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Захід'' , - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні жителі Хмельницької області повідомляли про вибухи, а також про помітний дим в небі. Згодом керівник області Сергій Гамалій попередив - працює ППО та закликав залишатися в укриттях під час повітряної тривоги.