Еллі Голдінг заспівала "Червону калину" в Києві

Британська співачка Еллі Голдінг стала гостею другого Саміту перших леді та джентльменів, який Зеленська зібрала в Києві. У Софії Київській вона українською мовою заспівала "Ой у лузі червона калина", повідомляє 24 Канал.

Авторка хіта Love Me Like You Do Еллі Голдінг – єдина світова зірка, яка не побоялася особисто приїхати до Києва на другий Саміт перших леді та джентльменів. Аби підтримати українців, вона заспівала гімн січових стрільців "Ой у лузі червона калина", який став символом війни з росією. На роялі артистці акомпанував соліст Pianoбой Дмитро Шуров.

Музикант зізнався, що "Червону калину" вони з Еллі Голдінг підготували за дві години до виступу в Софії Київській.

"Обоє хвилювались, тому версія вийшла дуже камерною та ніжною. Було приємно та почесно бути частиною Саміту перших леді та джентльменів, завжди "за" будь-який творчий двіж, ініційований першою леді Оленою Зеленською, яка поєднує в собі справжню силу та ніжність," , – прокоментував Дмитро Шуров.

"Сьогодні мій новий друг Дмитро розповів мені про особливо важливу пісню. Якщо ви, друзі, захочете співати, ми можемо співати разом" , – сказала Еллі Голдінг перед виступом й одразу перепросила за свою українську.

До слова, у другому Саміті перших леді та джентльменів, який відбувся у Києві 23 липня, взяли участь голлівудські зірки – Девід Бекхем, Річард Гір, Ештон Катчер, Міла Куніс. Однак ніхто з них не ризикнув їхати в Україну, всі вони приєдналися онлайн.

Еллі Голдінг – британська співачка та композиторка. У всьому світі її знають як авторку хіта Love me like you do – саундтреку до американського фільму "П'ятдесят відтінків сірого". Її сингли трималися на перших сходинках музичного чарту Billboard та ставали платиновими у Великій Британії.