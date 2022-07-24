В портах Одещини починають формувати каравани із зерном

Адміністрація морських портів почала підготовку портів Одеса, "Чорноморськ" і "Південний" до відновлення роботи у зв'язку з підписанням в Стамбулі Ініціативи з експорту зерна та пов'язаних харчових продуктів морським шляхом, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в повідомленні АМПУ.

"Враховуючи викладене, інформуємо вас, що захід і вихід суден до вказаних морських портів здійснюватиметься шляхом формування каравану, який буде супроводжуватись судном лідирування" , – йдеться в повідомленні.

З метою складання планів формування караванів АМПУ просить подавати заявки на включення суден на електронну пошту.

Під час підписання Ініціативи та одразу після неї президент Туреччини Реджеп Ердоган та міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомили, що рух суден може відновитися найближчими днями.