Чехія видала українцям майже 400 тисяч віз тимчасового захисту

Чехія надала українським біженцям, які рятуються від російської військової агресії, вже понад 399 тисяч віз тимчасового захисту. У п'ятницю відповідні візи було видано 864 заявникам, повідомляє Radio Prague International.

Дані опублікувало МВС Чеської Республіки.

Спеціальна віза надає українським біженцям можливість перебувати на території Чехії протягом року, влаштовуватися на роботу, отримувати соціальну допомогу та медичне обслуговування.