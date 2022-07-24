ДПСУ: РФ обстрілює приграниччя Сумщини та Чернігівщини із різноманітної зброї

Російська армія продовжує обстрілювати прикордоння Сумщини та Чернігівщини з різної зброї, завдаючи руйнувань і наражаючи на небезпеку мирних українців, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

"23 липня ворог завдав вогневого ураження із застосуванням авіації, ствольної артилерії, мінометів та гранатометів. Під ворожим вогнем опинилися 6 громад Сумської області, а також Новгород-Сіверська громада Чернігівщини" , – йдеться в повідомленні.

Із застосуванням 120-мм мінометів та САУ противник обстріляв території Миропільської та Хотінської громад.

Загарбник відкривав вогонь з автоматичного гранатомета АГС-17 та САУ по Білопільській громаді. Внаслідок обстрілу загинула одна цивільна особа.

По території Миколаївської громади два ворожих літаки випустили 10 некерованих авіаційних ракет.

Противник завдав вогневого ураження із САУ по Краснопільській громаді. Зафіксовано загалом півсотні "прильотів".

Шалигинську громаду ворог обстрілював з мінометів, одночасно вів вогонь із зенітної установки та стрілецької зброї.