Міноборони Польщі: Кремль нападає лише на слабких

Польща повинна мати сильну армію, щоб Кремль не наважився на неї напасти. Бо росіяни можуть бити лише по тих, кого вважають слабкими, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Польське військо повинно бути настільки численним і таким сильним, щоб саме його існування відлякало агресора. Кремлівські правителі сильних не вдарять, коли вони бачать слабкість, вони нападають" , - вважає Блащак.

За його словами, Польща може стати найсильнішою серед європейських країн НАТО і за артилерією, і за бронетанковими військами та сухопутними силами.

"Ми на передовій, у нас є кордон з Росією, як на півночі, так і фактично військовий - з Білорусі" , - зазначив Блащак.

На питання журналістів, чи готова Польща до точкових ударів з боку РФ, наприклад, якщо країна-агресор наважиться вдарити по "ключових точках економіки, що різко погіршить ситуацію" він відповів, що вже цього року Варшава отримає ЗРК Patriot, замовлені ще у 2018 році,

"Також будуть батареї, ідентичні британській системі ближнього дії Sky Sabre. Нарешті ми маємо своїх Thunderbolt, які зарекомендували себе в Україні. Це буде багатошарове покриття, конструкція якого вже дуже просунута" , - підкреслив Блащак.

Польський міністр також нагадав, що Варшава веде переговори з Берліном щодо танків, які мали б допомогти заповнити прогалину, утворену технікою, яка була відправлена в Україну, а також заявив про останні закупівлі зброї в Південній Кореї.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Польща отримала перші 28 американських танків Abrams, які повинні зміцнити збройні сили для стримування потенційної російської агресії на східному фланзі.