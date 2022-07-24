РФ оголосила "недружніми" Багами та ще два офшорні острови

Росія внесла до списку "недружніх територій" Багамські острови, а також острови Гернсі та Мен. Ці території відомі як популярні юрисдикції для створення офшорних компаній. Відповідне розпорядження підписав прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін, повідомляє Радіо Свобода.

У повідомленні уряду Росії наголошується, що острови Гернсі та Мен включені до переліку недружніх, оскільки підтримали санкції Великобританії проти Росії у відповідь на військове вторгнення в Україну, а Багамські острови – за те, що запровадили заборону на будь-які операції з Банком Росії, Російським Мінфіном та низкою кредитних організацій РФ.

Згідно з указом президента Росії Володимира Путіна від 5 березня "Про тимчасовий порядок виконання зобов’язань перед деякими іноземними кредиторами", російські громадяни та компанії, сама держава, його регіони та муніципалітети, що мають валютні зобов’язання перед закордонними кредиторами з переліку "недружніх країн", мають право розплачуватися з ними в рублях. Щодо так званих недружніх країн та їх резидентів запроваджуються й інші обмеження.

Багамські острови – співдружність з близько 300 островів між Карибським морем та узбережжям Флориди. Це незалежна держава, проте офіційним головою є королева Великобританії, яку представляє генерал-губернатор.

Острів Мен в Ірландському морі та острів Гернсі у протоці Ла-Манш формально не належать до територій Великобританії, але є коронними володіннями британського монарха. Обидва острови залучають інвесторів простотою ведення офшорного бізнесу; Мен є одним із великих офшорних центрів Європи та світу.

Раніше до переліку "недружніх" до Росії країн та територій були включені Україна, США та Канада, держави Євросоюзу, Великобританія, Чорногорія, Швейцарія, Албанія, Андорра, Ісландія, Ліхтенштейн, Монако, Норвегія, Сан-Марино, Північна Македонія, а також Японія, Південна Корея, Австралія, Мікронезія, Нова Зеландія, Сінгапур і Тайвань.

Вперше термін "недружні країни" з’явився у російському законодавстві у квітні 2021 року.

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