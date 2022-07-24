Посол: США серйозно розглядають оголошення РФ державою-спонсором тероризму

Сполучені Штати Америки серйозно розглядають питання про оголошення Росії державою-спонсором тероризму у зв’язку з її діями в результаті повномасштабного вторгнення в Україну, повідомляє Радіо Свобода.

Про це заявила надзвичайна і повноважна амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк.

"Щодо оголошення Росії державою-спонсором тероризму, ми розглядаємо це питання, воно потребує ретельного аналізу відповідно до американських законів... Ми використовуємо всі доступні засоби, включно з багатьма, які б застосовувалися для країни, яка є таким спонсором. Проте ми також серйозно розглядаємо таке оголошення. І ми продовжимо притягати Росію до відповідальності відповідно до нашого законодавства", – сказала Брінк.

Посол наголосила, що США запровадили "безпрецедентну за обсягом та глибиною кількість санкцій", і продовжуватимуть це робити.

"Разом з нашими партнерами та союзниками зі всього світу ми запровадили безпрецедентну за обсягом та глибиною кількість санкцій, і ми продовжуватимемо це робити й надалі", – наголосила Брінк.

Резолюцію із закликом до держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму було зареєстровано в Сенаті США 10 травня, 2022 року. Співавторами документу стали сенатори від обох партій, демократ Річард Блюменталь та республіканець Ліндсі Грем.

23 червня Комітет Сенату Сполучених Штатів із міжнародних відносин підтримав цю резолюцію. Однак це голосування не означає остаточне визнання РФ спонсоркою тероризму, – відповідне рішення має ухвалити адміністрація Білого дому.

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