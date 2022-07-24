МЗС: в ООН відмежувалися від заяви "джерела" про обстріл Одеського порту

У міністерстві закордонних справ України заявили, що в ООН відмежувалися від коментаря неназваного посадовця про нібито право росіян стріляти по Одеському порту, якщо обстрілювані цілі не залучені до експорту зерна, повідомляє Європейська правда.

Про це розповів речник МЗС України Олег Ніколенко.

Ніколенко прокоментував публікацію The New York Times щодо цього питання, назвавши її "провокативною".

В ООН кажуть, що РФ, можливо, "технічно не порушила домовленість" ракетним ударом по порту Одеси

"Нібито неназване джерело в ООН стверджує, що ракетним ударом по порту Одеси РФ технічно не порушила зернову угоду, підписану в Стамбулі. Мовляв Росія не обіцяла не обстрілювати ті частини українських портів, які напряму не задіяні в експорті зерна. М‘яко кажучи нас така позиція здивувала" , - зазначив Ніколенко.

Він підкреслив, що слова неназваного чиновника дисонують із заявою генерального секретаря Антоніу Гутерріша, який беззастережно засудив обстріл Одеського порту.

Одностайною була і міжнародна спільнота, яка чітко вказала на порушення Росією своїх зобов‘язань в рамках забезпечення безпечного функціонування портової інфраструктури для експорту зернових, додав Ніколенко.

МЗС України одразу звернулося до керівництва ООН за роз‘ясненнями і сьогодні отримало запевнення, що неофіційний коментар "неназваного джерела" для The New York Times не відображає позицію ООН.

"Лише заява генсекретаря Гутерріша відображає позицію організації" , - зазначив Олег Ніколенко.