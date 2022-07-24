Мер просить харків'ян не користуватися наземним транспортом вранці

Міський голова Харкова Ігор Терехов просить городян мінімізувати ранкові поїздки наземним громадським транспортом з міркувань безпеки, повідомляє Українська правда.

За словами мера, тиждень показав, що тепер агресор навіть не вдає, що стріляє по військових об'єктах.

Житлові будинки, ринки, торгові центри, школи, спортивні комплекси, університети та ін. Але найстрашніше – зупинки громадського транспорту. Саме туди окупант бив вранці середи та четверга.

Якраз у той самий час, коли багато хто з харків'ян їхав на роботу. У четвер було троє загиблих та 23 поранених. У середу на зупинці троє поранених та троє вбитих, серед них – 13-річний хлопчик. Його 15-річну сестру було поранено.

"Цей терор проти нас триватиме. А наше головне завдання зараз – вижити і жити. Побудуйте свій графік пересування містом таким чином, щоб мінімізувати ранкові поїздки у наземному транспорті. Частіше користуйтеся метрополітеном – на сьогодні це найбезпечніший спосіб пересування.