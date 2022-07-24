ДСНС: під Харковом підірвався тракторист

На околиці Харкова на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор, загинув його водій, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління ДСНС у Харківській області.

24 липня об 11:24 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у полі на околиці Харкова під час проведення сільськогосподарських робіт на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор.

У результаті вибуху тракторист, чоловік 1982 р.н. загинув на місці, а транспортний засіб загорівся.

До місця події прибули рятувальники та оперативно загасили пожежу на площі 20 кв.м.

Фото: ДСНС

Рятувальники закликають аграріїв бути уважними та пам'ятати про небезпеку.

"Частина полів, лісових масивів та інших земельних ділянок через проведення активних бойових дій залишається не обстеженими" , – наголошують у ДСНС.