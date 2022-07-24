Нацполіція: в Україні відкрили тисячу справ проти колаборантів

В Україні за п'ять місяців війни проти Росії правоохоронці порушили понад одну тисячу кримінальних справ за колабораціонізм, повідомляє Корреспондент.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"Понад 1000 кримінальних проваджень розпочато за колабораційну діяльність. 174 особи отримали повідомлення про підозру" , - написав він.

При цьому глава Нацполіції повідомив, що правоохоронці затримали понад 1530 осіб, причетних до диверсійної діяльності.