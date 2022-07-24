Лавров заявив про необхідність ширших переговорів із Україною

Російська Федерація не має упереджень з приводу переговорів з Україною, які включали б "ширше коло питань", повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лаврова на пресконференції в Каїрі.

"Що стосується зв'язку цієї домовленості ("зерновою угодою",- ред.) з іншими аспектами ситуації в Україні, я вже говорив, у нас немає будь-яких упереджень від того, щоб поновити переговори з широкого кола питань. Але справа залежить не від нас, тому що українська влада, починаючи президентом і закінчуючи незліченною кількістю його радників, постійно заявляє, що ніяких переговорів не буде, поки Україна не переможе Росію на полі бою" , - зазначив він.

За його словами, вибір нібито залишається за Україною та її західними партнерами. Лавров також пригрозив, чим довше Київ відмовлятиметься від переговорів, тим більше українців загине у війні.