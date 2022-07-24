У Рівному порушник намагався втекти від поліції і розбив 5 машин

У Рівненській області поліція намагалася затримати місцевого жителя на автомобілі. Під час погоні той розбив п'ять машин, у тому числі службові.﻿ Про це, посиланням на поліцію Рівненської області, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.

Повідомляється, що вранці мешканка села Буща Рівненського району звернулася в поліцію у зв'язку з тим, що чоловік погрожував спалити її будинок, поводився агресивно і неадекватно. Наряд виявив його на Skoda Octavia в селі Озерко, але він проігнорував вимогу зупинитися, як і в іншому сусідньому селі.

Фото: розбиті під час погоні машини (rv.npu.gov.ua)

"На зупинку транспортного засобу були орієнтовані всі екіпажі патрульної поліції. При спробі заблокувати рух Skoda Octavia в Рівному, його водій спочатку допустив бокове зіткнення зі службовим авто Renault Duster, а потім, не зупиняючись, з Mitsubishi Outlander, що стояв на дорозі з включеними проблисковими маячками" , - йдеться в повідомленні.

Потім водій врізався в поліцейський автомобіль Skoda Rapid, після чого його вдалося зупинити. В результаті ДТП постраждав 27-річний старший сержант поліції.

"Водій автомобіля Skoda, яким виявився 36-річний житель села Залісся Рівненського району, не травмувався і згідно огляду приладом "Драгер" був тверезий" , - зазначили в поліції.

Пояснити свою поведінку затриманий не зміг. Йому призначать судово-психіатричну експертизу.