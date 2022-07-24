МОЗ: війська РФ зруйнували 123 медичні заклади в Україні

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в результаті бойових дій знищено 123 об'єкти системи охорони здоров'я, ще 746 потребують відновлення. Про це, з посиланням на МОЗ, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

З 24 лютого окупанти вбили щонайменше 18 медичних працівників, ще понад 50 отримали поранення. Попри це, щотижня в середньому здійснюється по чотири евакуаційні рейси для лікування українців за кордоном.

Зараз уже 17 держав приймають українських пацієнтів. Крім того, виконано 17 медичних конвоїв для транспортування дітей з онкологічними захворюваннями. Всього на лікування за кордон відправлено 1274 українці.

Нагадаємо, у МОЗ розглядають можливість будівництва модульних лікарень на деокупованих територіях. Завдяки цим технологіям за рік можна побудувати повноцінну лікарню на 300 ліжок.