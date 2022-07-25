Розвідка Британії: Перед командуванням РФ стоїть дилема

У розвідувальному огляді Міноборони Британії відзначається, що російські військові продовжують стикатися з дилемою посилення наступу на сході чи зміцнення оборони на заході.

"На Донбаському та Херсонському напрямках тривають безрезультатні бої. Російські командири продовжують стикатися з дилемою, чи посилити наступ на сході, чи зміцнити оборону на заході" , - йдеться в огляді.

Крім того, британська розвідка відзначає проблеми окупантів з військовою технікою.

Зазначається, що 18 липня 2022 року розвідка ідентифікувала російський завод з ремонту та ремонту військової техніки поблизу Барвінок Бєлгородської області Росії, за 10 км від кордону з Україною.

Там було щонайменше 300 пошкоджених машин, у тому числі основні бойові танки, бронетранспортери та вантажівки загальної підтримки.