Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні

Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив﻿ оновлені дані про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.07 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 39 700 (+180) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1730 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3950 (+8) од,
  • артилерійських систем – 876 (+7) од,
  • РСЗВ - 257 (+2) од,
  • засобів ППО - 116 (+3) од,
  • літаків – 222 (+1) од,
  • гелікоптерів – 188 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 719 (+5),
  • крилатих ракет - 174 (+4),
  • кораблів /катерів - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2832 (+9) од,
  • спеціальної техніки - 73 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

Дані уточнюються.

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