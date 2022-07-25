Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.07 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 39 700 (+180) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1730 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3950 (+8) од,
- артилерійських систем – 876 (+7) од,
- РСЗВ - 257 (+2) од,
- засобів ППО - 116 (+3) од,
- літаків – 222 (+1) од,
- гелікоптерів – 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 719 (+5),
- крилатих ракет - 174 (+4),
- кораблів /катерів - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2832 (+9) од,
- спеціальної техніки - 73 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.
Дані уточнюються.