ОВА: війська РФ обстріляли школу та будинок культури на Харківщині

Вночі на 25 липня російські війська завдали удару по місту Чугуїв Харківської області. Під обстріл потрапили школа та будинок культури.

Про це повідомив﻿ начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Вночі окупанти вдарили по цивільних об’єктах Чугуєва - школа, будинок культури. У одному з приміщень перебували люди, які опинилися під завалами, 3 людей рятувальники вже звільнили, ушкоджень немає" , - йдеться в повідомленні. ﻿

Зазначається, що під завалами ще є люди. Рятувальники продовжують проводити рятувальні роботи.

Крім того, пошкоджені житлові будинки, освітня установа, є влучання по відкритих територіях.

За даними поліції, попередньо обстріл був здійснений зенітно-ракетним комплексом С300. Частину із запущеного з території РФ було збито.